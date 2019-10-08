فشل ذريع.. أحمد سليمان يفتح النار على اتحاد الكرة والزمالك بسبب جينيراسيون

نشر أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وكتب أحمد سليمان، "فشل ذريع لإدارة اتحاد الكرة، وإدارة الزمالك؛ بعد قرار إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون"، متابعا "يجب أن تعرفوا قيمة مصر جيدا بعد استغلال الملف الأمنى، وادعاء أن مصر لديها مشاكل أمنية".





وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 28 سبتمبر على ملعب بتروسبورت قبل أن يتم نقلها إلى ملعب برج العرب وتأجيلها ليوم 29 سبتمبر وهو ما لم يقبله النادي السنغالي الذي رفض التوجه لملعب المباراة والانسحاب.



