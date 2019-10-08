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توك شو

اللواء مصطفى كامل: عبد الناصر وضع استراتيجية بعد النكسة في جملة واحدة ..فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:52 م
اللواء مصطفى كامل
اللواء مصطفى كامل
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عمرو ممدوح
قال اللواء مصطفى كامل، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن حرب الاستنزاف هي العمليات النشطة للقوات المسلحة، وعمليات استعادة قوتها بعد نكسة 1967.

وأضاف اللواء مصطفى كامل، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الكتيبة 43 صاعقة استطاعت إيقاف تقدم العدو في منطقة رأس العش، مشيرا إلى أن العدو إذا كان تمكن من الوصول إلى هذه المنطقة، لتمكن من الوصول إلى القاهرة.

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الرئيس جمال عبد الناصر تمكن من وضع رؤية استراتيجية في جملة واحدة وهي "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة"، و"لا صوت يعلو فوق صوت المعركة".

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