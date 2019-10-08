شاهد.. الظهور الأول لأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر في استاد القاهرة

ظهر الجهاز الفنى لمنتخب الأول تحت قيادة حسام البدري، فى استاد "القاهرة" الدولي استعدادًا لخوض مباراة بتسوانا الودية.



ويخوض منتخب مصر فى السابعة مساء اليوم، أول تدريباته باستاد القاهرة تحت قيادة حسام البدرى المدير الفنى الجديد، استعدادًا للمباراة الودية أمام بتسوانا والمقرر إقامتها يوم 14 أكتوبر الجارى.



وتشهد قائمة المنتخب تواجد 22 لاعبًا فى المعسكر بعد استبعاد عمرو السولية بسبب الإصابة، حيث أثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب معاناته من جذع فى الأنكل واحتياجه للعلاج لمدة تتراوح من أسبوعين لـ3 أسابيع.