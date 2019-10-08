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مرأة

أحلى ملكة .. نانسي عجرم بإطلالة كاجول على إنستجرام

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:15 م
صدى البلد
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قسم المرأه
شاركت نانسي عجرم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة عصرية ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلاً "احلى نانسي عجرم ملكة".


وأطلت نانسي عجرم بـ بنطلون جينز أسود وجاكيت جينز أسود منسقة معه تيشرت أبيض أنيق، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأسود، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بخاتم رقيق وسلسلة.

ومن الناحية الجمالية وضعت ما يناسب إطلالتها فاختارت الالوان الترابية لإبراز جمالها مع أحمر شفاة باللون البينك، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة وتركت شعرها البني منسدلاً على كتفيها.
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