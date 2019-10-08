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مرأة

امشي على أطراف أصابعك.. شمس الكويتية في إطلالة ذهبية على إنستجرام

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:21 م
آية التيجي
نشرت المطربة شمس الكويتية صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، من آخر صور قامت بإلتقاطتها، حيث ظهرت بإطلالة رقيقة ومميزة للغاية، وهو ما عبر عنه جميع متابعيها بحبهم الشديد لها، ومدى حبهم لإطلالتها.

عقلت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات البسيطة، وقالت: "أحيان تكون اصغر خطوة في الاتجاه الصحيح هي أكبر خطوة في حياتك "حتى أن اضطررت ان تمشي على اطراف أصابعك.. اتخذ الخطوة ..!".

وارتدت شمس الكويتية فستان شيفون باللون الذهبي، وبأكمام شفافة، وتزين الفستان ببعض القطع اللامعة على كل أوراق الشجر، وأبرزت هذه الإطلالة على أنوثتها، وإناقتها بشكل كبير.

وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة، وناعمة للغاية، فيما أبرزت ملامحها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الأي لاينر والكحل الأسود، والماسكرا على عينيها بالإضافة إلى الآسموكي ايز، مع اختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت شمس الكويتية إطلالتها بارتداء بعض الإكسسوارات الناعمة، والتي تناسبت بشكل كبير مع إطلالتها، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.
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