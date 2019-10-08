قال السوفيت عنه بأن تدميره لن يحدث إلا بالقنبلة الذرية .. كيف أذهل اللواء باقي زكي العالم وقام بتحطيم خط برليف بـ خراطيم المياه !

بالرغم من صغر سنه حينها، إلا أن بفكرته، كان سبب رئيسي في نصر أكتوبر 1973، ونجاح القوات المصرية في العبور لـ الضفة الشرقية لقناة السويس، وعلى الرغم من بساطة فكرته من أجل عبور القناة، وفتح الثغرات في خط بارليف، والذي وصفته إسرائيل بأنه بالخط الذي لا يستطع أحد تدميرهُ، إلا أنها كانت عظيمة المعنى.



اللواء المهندس المصري باقي زكي يوسف، صاحب فكرة اختراق خط بارليف الذي أقامته إسرائيل على طول قناة السويس بـ "خراطيم المياه"، الذي لولا فكرته لما استطعنا العبور، وخوض حرب أكتوبر.



نشأته

اللواء باقي زكي من مواليد 1931، وقد تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم ميكانيكا سنة 1954، والتحق بالقوات المسلحة في ديسمبر 1954، وأثناء خدمته بدأ العمل في بناء السد العالي، وطلب وقتها من القوات المسلحة ضباط مهندسين في تخصصات وكان له نصيب الاختيار وعاد للصفوف القتال بعد حرب يونيو 1967.



عمله في القوات المسلحة

عمل "باقي" في القوات المسلحة بجميع الرتب والمواقع المختلفة حتى رتبة لواء في 1984، وقد حصل على نوط الجمهورية العسكري من الدرجة الأولى من الرئيس أنور السادات سنة 1974.



خراطيم المياه لعبور القناة

أعلن اللواء باقي زكي عن فكرته لاختراق خط بارليف قبل الحرب بـ 6 أشهر، وذلك بعد فشل المحاولات المستمرة على مدار 4 سنوات في إيجاد حلول لعبور الساتر الترابي الإسرائيلي، حيث قد أنشأت إسرائيل ساتر ترابي ارتفاعه 20 مترا على طول قناة السويس، وكان خط بارليف أكبر عائق للعبور حينها، وتفاجئ الجميع لما أقترحخ اللواء باقي ذكي في فتح سترات للعبور داخل الساتر الترابي بقوة دفع الماء.



تم التدريب على تنفيذ الفكرة طوال 6 أشهر قبل العبور، وأثبتت نجاحها بالرغم من أنه كان قائد للمركبات وليس متخصصًا في هذا المجال، ونجحت فكرته وعبر المصريون القناة وحققوا النصر على جيش العدو الإسرائليلي.