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أخبار العالم

سوري يخطف شاحنة في ألمانيا ويصطدم بـ8 سيارات

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:59 م
صدى البلد
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حسام رضوان
اعتقلت السلطات الألمانية سوريًا اشتبه في خطفه لشاحنة صدم بها عددا من السيارات غربي ألمانيا.

وقالت وسائل إعلام ألمانية نقلا عن مسئولين أمنيين إن المواطن السوري متهم بشروع في قتل.

وأضاف المسئولون أن السوري صاحب الـ32 عاما اصطدمت الشاحنة التي خطفها بـ8 سيارات في مدينة تقع شمالي فرانكفورت.

فيما لم تقدم الشرطة المزيد من التفاصيل لحين اكتمال التحقيقات.

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