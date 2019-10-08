Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ناشئات الأهلي للسلة يفوز على الزهور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:00 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق مرتبط 18 سنة لكرة السلة للناشئات، بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق الزهور اليوم الثلاثاء بنتيجة 68 /36 ، وذلك ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية لبطولة دوري المرتبط.

وتفوق الأهلي على نظيره الزهور في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وكان فريق “بنات الأهلى” 18 سنة حقق الفوز أمس الاثنين على فريق المعادي ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدات سلة الأهلي يفوز على الزهور

سيدات سلة الأهلي يفوز على الصيد 75-44

سيدات السلة بالأهلي يواجه المعادي في دوري المرتبط.. اليوم

سيدات السلة بالأهلي يواجه الزهور في دوري المرتبط.. اليوم

ترشيحاتنا

السيسي: نرحب بتوقيع عدد من الوثائق بين مصر وقبرص واليونان في مجال الترويج للاستثمار..فيديو

وفاة طلعت زكريا .. صلاح عبد الله يودع الفنان الراحل بكلمات مؤثرة

صدمة لـ الأهلى والزمالك.. اتحاد الكرة يدرس تغييرات جذرية فى نظام كأس مصر

وقع على بياض.. مصادر: كهربا ينضم لـ الأهلى فى يناير لمدة 4 مواسم ونصف

الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالي .. تعرف عليه

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلى والزمالك.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الظهور الأول لأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر في استاد القاهرة

لكل اسم حكاية.. دهب مدينة الرمال اللامعة والشواطئ الخلابة

اكتشاف قلادة ذهبية من العصر البرونزي عمرها 4 آلاف عام وسعرها مفاجأة