ناشئات الأهلي للسلة يفوز على الزهور

حقق فريق مرتبط 18 سنة لكرة السلة للناشئات، بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق الزهور اليوم الثلاثاء بنتيجة 68 /36 ، وذلك ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية لبطولة دوري المرتبط.



وتفوق الأهلي على نظيره الزهور في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.



وكان فريق “بنات الأهلى” 18 سنة حقق الفوز أمس الاثنين على فريق المعادي ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.



