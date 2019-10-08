أبرزها تشغيل شبكات نقل بالحافلات.. 13 قرارا لـ الوزراء السعودي اليوم

عقد مجلس الوزراء السعودي، اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



قال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها بالمنطقة والعالم.



اعتمد المجلس خلال الاجتماع نحو 13 قرارًا أبرزها الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى.



وأشار إلى أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ووجه حيالها بما رآه.



وقرر المجلس تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الجانب النيجيري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في السعودية ووزارة الموارد البترولية بنيجيريا في قطاعي النفط والغاز.



ووافق مجلس الوزراء على مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط، وتوقيع وزير الطاقة إعلان مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط مع نظيره من الجانب الروسي.



كما قرر مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الجانب الروسي بشأن مشروع بروتوكول للتعاون بين وزارة الطاقة في السعودية وروسيا الاتحادية.



وأقر المجلس تباحث الجانب السعودي مع الجانب الروسي بشأن مذكرات تفاهم بعدة مجالات، تشمل مجال تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، ومجال زيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.



كما تشمل مذكرات التفاهم، مجال الإدارة الضريبية، ومجال أمن الطيران المدني، إلى جانب مجال التعاون الإعلامي.



وقرر مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع، تفويض وزير التجارة والاستثمار بالتباحث مع الجانب اللبناني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومصلحة حماية الملكية الفكرية في الجمهورية اللبنانية.



كما وافق المجلس على اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.



وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية والبرتغال في مجال خدمات النقل الجوي.



كما قرر المجلس تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالتباحث مع الجانب اللبناني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة السعودية والحكومة اللبنانية.



ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.



وقرر المجلس الموافقة على نظام الامتياز التجاري، وذلك بعد الاطلاع على توصية وزير التجارة والاستثمار، وتوصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبعد النظر بقرار مجلس الشورى.



كما وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديلات على نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي.



وقرر المجلس الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظاتها، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.



وقرر مجلس الوزراء، كذلك اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن عام مالي سابق.



ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع، على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، إلى جانب الاطلاق، على بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.