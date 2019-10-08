روسيا تتحدى أمريكا.. وتزيد حجم تجارتها مع إيران

في تحد للعقوبات الأمريكية، أعلنت مصلحة الجمارك الروسية ارتفاع حجم التبادل التجاري للبلاد مع إيران في الفترة مابين يناير وأغسطس من العام الجاري.



وبحسيل سبوتيك، فإن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.488 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 25.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.



فيما كان حجم الصادرات الروسية لإيران بقيمة 1.117 مليار دولار، مقابل 360.4 مليون دولار قيمة الصادرات الإيرانية.



ويأتي ذلك على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على التجارة مع إيران.



وعلى جانب آخر، ارتفعت الصادرات الروسية إلى تركيا لتصل إلى 14.579 مليار دولار، وكذلك الصادرات التركية إلى روسيا لتصل إلى 3.025 مليار دولار.



