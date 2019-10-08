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فن

عرض ريا وسكينة من تانى فى القاهرة.. يناير المقبل

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:24 م
صدى البلد
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أحمد البهى
قرر القائمون على مسرحية " ريا وسكينة من تانى "، عرض العمل فى محافظة القاهرة ، خلال إجازات منتصف العام الدراسى القادم ، والمقرر لها شهر يناير القادم.

المسرحية يتم عرضها حاليًا فى محافظة الاسكندرية وسط نجاح كبير، حيث يتم استقبال الجمهور خلال أيام الخميس والجمعة والسبت.

مسرحية "ريا وسكينة تاني"، من بطولة انتصار بدرية طلبة، ومن إخراج حسام الدين صلاح ومن إنتاج شركة "هاي موكا".
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