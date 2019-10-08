اللواء مصطفى كامل يكشف بطولة كتيبة منعت تقدم العدو الإسرائيلي.. فيديو

قال اللواء مصطفى كامل، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الخداع الاستراتيجي كان أمر مهم للغاية لنجاح حرب 1973، مشيرا إلى أن القوات المسلحة دائما كانت ترسل رسائل مفادها أن مصر لن تخوض أي حروب.



وأضاف كامل، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الأسلحة الثقيلة، والمدرعات، كانت تحتاج لوقت 18 ساعة لنقلها إلى الضفة الثانية، مشيرا إلى أن الكتيبة 143 استطاعت أن توقف العدو الإسرائيلي تماما عن التقدم وليس 18 ساعة.



وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الجندي المصري ليس له مثيل، وذلك لأن متوسط وزنه 70 كجم، إلا أنه كان يحمل سلاح جرينوف، أو سلم لنقل الجنود، أو غيرها من الأوزان الثقيلة، ولذلك فإن الجندي المصري خير أجناد الأرض.



