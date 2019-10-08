ملكة بريطانيا تفرض رسوم جديدة على انتظار السيارات داخل القصر

قررت الملكة اليزابيث الثانية فرض رسوم على مواقف السيارات الخاصة بقصر ساندرينجهام، خاصةً بعد زيادة أعداد الزائرين للقصر.



وبحسب صحيفة ديلى ميرور البريطانية، أعلن المتحدث الملكى للقصر عن أن عدد الزوار تجاوز 500 ألف شخص فى العام الماضى، بينما ستسري الرسوم بداية من فبراير عام 2020.



وكشف المتحدث الملكي أن الأرياح التى ستأتى من فرض تلك الرسوم، سيتم إنفاقها في صيانة المنشآت وتطوير مشاريع جديدة لتحسين تجربة زيارة االقصر.



يذكر أن تكلفة الوقوف فى الموقف الخاص بالسيارات لمدة ساعتين يكلف 3.5 دولارات بالإضافة إلى 20 دقيقة مجانية، ولكن تلك الرسوم لن تطبق في يوم عيد الميلاد، حيث يزور الآلاف القصر لرؤية العائلة الملكية لحظة ذهابها للكنيسة.





