وفاة طلعت زكريا .. تعرف على تفاصيل " الزومبى " الذى تمنى تقديمه

رحل عن عالمنا الفنان طلعت زكريا عن عمر يناهز 58 عامًا، إثر إصابته بوعكة صحية شديدة بعد نقله لأحد المستشفيات الخاصة منذ ساعات.



وكان الراحل قد كشف في آخر حواراته الصحفية المطولة، عن رغبته فى تقديم عمل سينمائى جديد يحمل أسم " الزومبى " ، حيث كان يعد التجربة الثانية له في مجال التأليف بعد فيلم الفيل فى المنديل.



وصرح " طلعت " فى آخر حوارته ، أن العمل يعد الأول من نوعه فى مصر ، الذى يجمع بين الرعب والكوميديا فى آن واحد .



وتقام طلعت زكريا بعد صلاة الظهر في أحد المساجد بمدينة الإسكندرية غدا الأربعاء.