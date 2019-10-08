كريستيان إريكسن يقترب من ريال مدريد وبوجبا يبتعد عن الصورة

قالت صحيفة ماركا الإسبانية، ان إدارة توتنهام تفكر في بيع الدنماركي كريستيان إريكسن خلال يناير القادم، حتى لا يرحل بشكل مجاني في الصيف.



وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام بعد نهاية الموسم الجاري، لذلك ترغب إدارة النادي اللندني في الاستفادة من وضعه الحالي وتسويقه خارجيًا خلال فترة الانتقالات الشتوية.



ويعتبر ريال مدريد هو الأقرب لضم لاعب الوسط، حيث يريد زين الدين زيدان دعم صفوفه بإسم جديد في منطقة الارتكاز في أقرب فرصة ممكنة.



على جانب آخر، أصبح في حكم المؤكد استمرار الفرنسي بول بوجبا في إنجلترا، لرفض إدارة اليونايتد بيع عقده إلى ريال مدريد.