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مرأة

ماسك جوز الهند لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:31 م
ماسك جوز الهند لعلاج
ماسك جوز الهند لعلاج مشاكل البشرة الدهنية
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اسماء محمد
تعد البشرة الدهنية من اكثر انواع البشرة التى تتعرض لمشاكل عديدة اذا لم يتم الاعتناء بها بشكل مستمر وصحيح، ومن ابرز مشاكل البشرة الدهنية الحبوب والبثور والمسام الواسعة .

نقدم لكم طريقة عمل وصفة البشرة الدهنية زيت جوز الهند لعلاج مشاكل البشرة الدهنية ومنحها الاشراقة والجمال.

مكونات وصفة زيت جوز الهند :
¼ كوب زيت جوز الهند
1 ملعقة طعام عسل نحل
¼ كوب زبدة الشيا

طريقة عمل وصفة زيت جوز الهند :
- تأخذ وعاء وإضافة زبدة الشيا وزيت جوز الهند. تذوب لهم.
- ترفع من اللهب وتضاف العسل الخام.
- تخلط جيدا وتنطبق على وجهك بأكمله.
- احتفظ بها لمدة نصف ساعة على الأقل ، ثم اغسله.
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