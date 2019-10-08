ماسك جوز الهند لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

تعد البشرة الدهنية من اكثر انواع البشرة التى تتعرض لمشاكل عديدة اذا لم يتم الاعتناء بها بشكل مستمر وصحيح، ومن ابرز مشاكل البشرة الدهنية الحبوب والبثور والمسام الواسعة .



نقدم لكم طريقة عمل وصفة البشرة الدهنية زيت جوز الهند لعلاج مشاكل البشرة الدهنية ومنحها الاشراقة والجمال.



مكونات وصفة زيت جوز الهند :

¼ كوب زيت جوز الهند

1 ملعقة طعام عسل نحل

¼ كوب زبدة الشيا



طريقة عمل وصفة زيت جوز الهند :

- تأخذ وعاء وإضافة زبدة الشيا وزيت جوز الهند. تذوب لهم.

- ترفع من اللهب وتضاف العسل الخام.

- تخلط جيدا وتنطبق على وجهك بأكمله.

- احتفظ بها لمدة نصف ساعة على الأقل ، ثم اغسله.