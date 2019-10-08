مفيش حيرة .. 4 أفكار لاختيار ملابس العمل كل يوم

تعد مهمة اختيار الملابس والاستايل المناسب للعمل أو المواعيد المهمة، عملية شاقة تمر بها السيدات دومًا كونها تختار الطقم الملائم لبيئة العمل أو موعدها، وتحديدًا إذا كانت صغيرة في السن، ولكن في هذا التقرير ستودعين هذه الحيرة إلى الأبد.



1- بذلة كلاسيكية

احرصي على اقتنائك بذلة كلاسيكية او 2 منها في دولابك خاصًة إذا كات طبيعة عملك تفرض عليك أن ترتدي ملابس كلاسيكية ورسمية، ويمكنك بكل سهولة ان تبدلي الجاكيت الخاص بالبذلة وترتديه على بنطلون أخر، او تنورة مقلمة، أو ترتدي اسفل الجايكت فستان قصير، أو تي شيرت عاديًا، الميزة من هذه البذلة انها تمنحك مظهر كلاسيكي وتبدو وكأنك رئيسة العمل.



2- الكارديجان أو الجاكيت الخفيف

لا تتخلي أبدًا عن "الكارديجان" بمختلف ألوانه في دولابك وخاصًة اللون الأسود والأبيض والبيج، ستجدينه مناسبًا على البنطلونات الكلاسيكية وكذلك لجينز، مع البلوزات الكلاسيكية أو التي شيرتات، فبإمكانك إرتداء الكارديجان على بنطلون كلاسيكي وبلوزة من الحرير أو الشيفون وحذاء كلاسيكي ايضًا وبهذا تحصلين على مظهر رسمي ولائق للعمل.



3- التنورة

احجزي مكانًا في خزانتك للتنورة بألوان متعددة وتحديدًا الأسود والجراي وتكون التنورة "صك" أو بليسيه، فهي تناسبك جدًا في مختلف الأوقات وعلى وجه الخصوص إذا كان لديك موعد مهم او اجتماع رسمي، فهي تمنحك لمسة انثوية.



4- السلوبيت

ظهرت مؤخرًا موضة السلوبيت، وهي من الحلول الذكية والمناسبة جدًا لمختلف المناسبات والعمل أيضًا، لذلك اقتني سلوبيت من القماش وليس جينز حتى يصبح مناسبًا للعمل، فهو يعطيكي مظهرًا جذابًا ولائق.