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محافظات

سانت كاترين تتزين لاستقبال ملتقي التسامح الديني الخامس ..صور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:19 م
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ايمن محمد
تزينت مدينة سانت كاترين، وارتدت أحلى ثيابها لاستقبال ملتقى التسامح الدينى الخامس الذي يعقد الخميس القادم ١٠ أكتوبر، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والوزراء والسفراء، حيث تم تجميل وتوسعة مسجد الوادي المقدس واستراحة الزعيم السادات بوادي الراحة وعلقت الأعلام على قمم الجبال وتم إنارة القمم الجبلية بالطاقة الشمسية.

وتفقد محافظ جنوب سيناء الاستعدادات النهائية لملتقى سانت كاترين.

وقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء نادر حنفي عشماوي السكرتير العام، والمحاسب فوزي همام، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين الاستعدادات واللمسات النهائية بمدينة سانت كاترين، لانطلاق ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان تحت عنوان "هنا نصلي معا " والذي ينطلق بعد غدا الخميس 10 أكتوبر والمستمر إلى 12 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وشملت الجولة تفقد أعمال تطوير الحديقة الرئيسية بساحة العلم واستراحة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وأوضح المحافظ أن وزارة الثقافة قامت بتطويرها مع الحفاظ علي شكلها الأثري، ووضع كافة مقتنيات الزعيم الراحل بها لتكون مزارا سياحيا إضافيا للمدينة، و استعدادا لافتتاحهما على هامش الاحتفالية.

كما تفقد أعمال تطوير مدخل المدينة ومركز الشباب وساحة العلم الجديدة، ومكان إقامة مسرح الحفل وأماكن إقامة الضيوف المشاركة. 

كما تفقد تطوير مركز شباب سانت كاترين وتزويده بـ ملعبي نجيل صناعي مضاء والمزمع ايضا افتتاحهما في "ملتقى الأديان" بحضور عدد من الوزراء المدعوين للحضور كما تفقد مستشفى سانت كاترين العام وكان في استقباله الدكتور خالد ابو هاشم وكيل وزاره الصحة بالمحافظة وأكد المحافظ ضرورة توفير استشاريين في كافة التخصصات والأدوية اللازمة وشملت الجولة زيارة دير سانت كاترين. 

كما استمع المحافظ لشرح مفصل عن استقبال الضيوف المشاركين والاستقبال إجراءات التسكين داخل الفنادق بمدينة سانت كاترين. 

وحضر الجولة رؤساء مدن شرم الشيخ ودهب وطور سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري الإدارات والمديريات المعنية. 

يذكر أن الملتقى يقام للعام الخامس على التوالي ويحضره عدد من السفراء دول العالم ووزراء وعدد كبير من رجال الدين وممثلي الطوائف الدينية المختلفة.
سانت كاترين تتزين لاستقبال ملتقي التسامح الديني الخامس ..صور
سانت كاترين تتزين لاستقبال ملتقي التسامح الديني الخامس ..صور
سانت كاترين تتزين لاستقبال ملتقي التسامح الديني الخامس ..صور
سانت كاترين تتزين لاستقبال ملتقي التسامح الديني الخامس ..صور
سانت كاترين تتزين لاستقبال ملتقي التسامح الديني الخامس ..صور
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