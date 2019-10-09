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أخبار البلد

المنظمة المصرية تطالب بإعادة صفحات جريدة الفجر

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:09 ص
د. حافظ أبو سعده
د. حافظ أبو سعده – رئيس المنظمة
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امانى نوار
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها مع بوابة الفجر الإلكترونية، بعد قرار إدارة فيس بوك، إغلاق صفحاتها وعدد من العاملين بها، مطالبة بإعادة تلك الصفحات للعمل لما يشكله هذا الأمر من انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير .

وقالت بوابة الفجر، إن يوم الخميس 3 /10 /2017 شهد حذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة الفجر على موقع فيس بوك (الفجر والفجر الرياضى والفجر الفنى)، إلى جانب الحسابات الشخصية لعدد كبير من موظفيها".

وأضافت المؤسسة في بيان لها، ردا على قرار "فيسبوك" فإن غرفة الأخبار الرسمية لموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أصدرت بيانًا صحفيًا أشارت فيه إلى أن "السلوك المزيف المنسق" هو السبب وراء ما حدث، ولم تنجح حتى الآن جهود التواصل من جانب الجريدة مع فريق الدعم الفنى لموقع فيس بوك للتحقيق فى المشكلة.

وأكدت المنظمة أن وقائع الحجب أو المصادرة وترهيب الصحافة والإعلام يشكل اهدارًا للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، كما يخالف قرار الحجب الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والتي نصت على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها”.

وأشار الدكتور حافظ أبو سعده رئيس المنظمة إلى أن حرية الرأي والتعبير تعتبر حقا من حقوق الإنسان الأساسية .

وطالب حافظ أبو سعدة بضرورة وقف مثل هذه الانتهاكات التي تعمل على تقييد الحريات والحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مطالبا ادارة الفيس بوك إعادة صفحات جريدة الفجر في اسرع وقت ممكن .
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