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رياضة

المدير الفني للسويس: اعتذرت عن عدم الانضمام لميتشو في الزمالك

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:17 م
محمد صلاح المدير
محمد صلاح المدير الفنى الجديد لمنتخب السويس
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حسن غنيمة
قاد محمد صلاح المدير الفنى الجديد لمنتخب السويس مران فريقه بملعب الفريق الفرعى بالاستاد الجديد.


صرح الكابتن محمد صلاح المدير الفنى الجديد لمنتخب السويس مع بداية أول مران له مع الفريق بأنه اعتذر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن عدم الانضمام لجهاز ميتشو لأنه يحترم تعاقده مع فريق منتخب السويس.

وأضاف أنه اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع نادي اف سى مصر رغم صعوده بالفريق للممتاز لأول مرة فى تاريخه لعدم تلبية إدارة النادى لمطالبه بدعم الفريق وهو السبب الذى اعتذر من اجله بعده أيضا أسامة نبيه و مؤمن سليمان.

وقال إنه قبل المهمة مع منتخب السويس لحبه لجمهور السويس ولأنه يعلم عشقهم لناديهم وأتمنى من الله أن يوفقنى لإسعادهم والصعود بالفريق للممتاز.

وقال صلاح إنه سيسابق الزمن لسرعة تجهيز وتجانس اللاعبين وأنه طلب من فريد شوقي المدير الإدارى الاتفاق مع أحد فرق بنى سويف لإقامة لقاء ودى يوم الخميس بالقاهرة والاثنين بالسويس استعدادا للترسانة بملعبها في بداية الدورى بالممتاز ب المجموعة الثانية يوم ٢١ أكتوبر .

كان مجلس إدارة نادي منتخب السويس برئاسة ميدو هلال قرر تعين الكابتن محمد صلاح مدرب الزمالك السابق المدرب الذي صعد ب اف سي مصر للدوري الممتاز مديرا فنيا لمنتخب السويس خلفا للدكتور ميمي عبدالرازق الذي اعتذر لظروفه الصحية ورحيل الكابتن ابراهيم العربي المدرب العام وغريب حافظ مدرب حراس المرمي.

ويتكون الجهاز المعاون لمحمد صلاح من سعيد عبدالعزيز مدربا عاما وهيثم عبده مدرب مساعد وعبدالشافي لحراسة المرمي وفريد شوقي مديرا اداريا واحمد عمر ادم اداري والدكتور جمعه انور طبيب ومحمد شفيق ومحمد عبدالستار للعلاج الطبيعي وسيد عبدالفتاح للتاهيل واصابات الملاعب.

وقد بدا الكابتن محمد صلاح اولي تدريباته مع فريقه الجديد منتخب السويس بعد توقيع عقد لمدة موسم مقابل راتب شهري ١٢٠ الف جنيه .

وصرح ميدو هلال رئيس نادي السويس بان مجلس الادارة وجه الشكر للدكتور ميمي عبدالرازق بعد اجرائه عملية قلب مفتوح وتعذر استمراره مع السويس لظروفه الصحية.
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