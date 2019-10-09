Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

بعد 27 يوماً من توليه المنصب.. رئيس مجلس الدولة الجديد يواصل استقبال المهنئين.. ولقاء مطول مع قضاة الدستورية.. ومرعي: نقدر دور المجلس في حماية الحقوق والحريات

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:32 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد زهير
  • لقاء مطول بين قضاة المحكمة الدستورية وشيوخ مجلس الدولة
  • رئيس الدستورية:
  • نقدّر مجلس الدولة باعتباره قاضي المشروعية وحامي الحقوق
  • رئيس مجلس الدولة:
  • المحكمة الدستورية لها دور هام فى الرقابة على القوانين واللوائح

استقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد رفيع المستوى المُرافق له من المستشارين أعضاء المحكمة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الدولة.

وقال مصدر مسئول بمجلس الدولة إنه كان في الاستقبال المستشارون أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة وهم المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس المجلس رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس رئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار يحيى خضري، نائب رئيس المجلس رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار أسامة عبد العزيز محرم نائب رئيس المجلس رئيس هيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور خليل نائب رئيس المجلس رئيس قسم التشريع، والمستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس المجلس رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية والمستشار طه عبده كرسوع أمين عام مجلس الدولة.

وأضاف أن المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا أعرب والوفد المرافق له عن تقديرهم العميق للدور الهام والحيوي لقضاء مجلس الدولة باعتباره قاضي المشروعية وحامي الحقوق والحريات متمنين التوفيق والسداد للمستشار محمد حسام الدين في مهمته الجديدة.

وأشار إلى أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة قد أثنى على الدور الهام والحيوي الذي تؤديه المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، كما أشاد بدورها الفعال خلال الفترة العصيبة التي مرت بها مصر عقب قيام ثورة يناير 2011 ، وما سطرته أحكامها خلال تلك الفترة في الحفاظ على سيادة القانون ، وكذلك ما أدته من دور عظيم عقب قيام ثورة يونيو 2013 ساهم في تحقيق إعادة الاستقرار لمصرنا الحبيبة .

وأوضح أنه من ناحية أخرى تقدم المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بالتهنئة للمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له بالعيد الذهبي للمحكمة الدستورية ، والذي سيحل بعد أيام قليلة لمرور خمسين عامًا على إنشاء المحكمة الدستورية .

وأكد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا أن مجلس الدولة هو البيت الذي بدأ فيه حياته القضائية ، وأثنى على دور مجلس الدولة في إرساء دعائم مبدأ الشرعية والمشروعية وسيادة القانون .كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التواصل والترابط في العلاقات المتبادلة بين الجانبين في شتى المجالات .

وفى ختام اللقاء قام رئيس المحكمة الدستورية العليا بتوجيه الدعوة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة لحضور الاحتفال الذي ستقيمه المحكمة الدستورية بعيدها الذهبي لمرور خمسين عامًا على إنشائه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا يترأس أول جلسة

غدا.. الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا يترأس أولى جلساته

شيوخ مجلس الدولة الجدد يهنئون رئيس قضايا الدولة بتوليه منصبه

أول انعقاد للمجلس الخاص برئيس مجلس الدولة الجديد

حسام الدين لوفد الهيئة الوطنية للانتخابات: المجلس حريص على العدالة الناجزة

رئيس المحكمة الدستورية يهنئ رئيس مجلس الدولة.. صور

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي اليوم 8-10-2019.. رفض مطالب حسين السيد.. وعملية جراحية جديدة لـ الخطيب

محمد صلاح يصل القاهرة اليوم رغم استبعاده من منتخب مصر.. تفاصيل

التفاصيل الكاملة لوفاة ولي أمر طالب داخل مدرسة بالإسكندرية

الأهلي يكشف حقيقة انتهاء عقود لاعبيه واسم المسئول عن ملف التجديد

حكاية مسن من القرن قبل الماضي وصل أبوظبي فأثار ذهول الناس

تعليق ناري من أشرف زكي على الشامتين فى وفاة طلعت زكريا.. فيديو

Advertisements

أعداء مصر.. فرحة عارمة تسيطر على محمد ناصر ومعتز مطر.. اعرف السبب.. فيديو

سأنسحب من الدوري.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

الجنايني حسم الأمر.. مصير الزمالك حال تنفيذ تهديد مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري

لن يلمس الكرة إلا بعد الاعتذار .. الأهلي يرفض مطالب حسين السيد

قرار نارى من مرتضى منصور.. تفاصيل قرار كاف حول إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

أول رد رسمي من جينيراسيون السنغالي على إعادة مباراته مع الزمالك

مجاملة فجة .. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفرض شروطا جديدة لمواجهة جينيراسيون

جلسة كشف الحساب داخل البرلمان.. معايير جديدة للاستبعاد من التموين.. وتعهد بزيادة الأجور والمعاشات

مصير قرعة دور المجموعات بعد قرار إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

السودان يفرض غرامات على المصريين المتواجدين بالبلاد.. اعرف قيمتها والسبب

تعليق ناري من أشرف زكي على الشامتين فى وفاة طلعت زكريا.. فيديو

بـ 5 جنيهات فقط.. علاجات مجربة وفعالة للزائدة الجلدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر أحمر.. إطلالة نبيلة عبيد في مهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. أول إطلالة لجاستن بيبر وهايلي بالدوين في حفل زفافهم

تعرف على جوائز مهرجان مالمو للسينما العربية ..صور