بعد 27 يوماً من توليه المنصب.. رئيس مجلس الدولة الجديد يواصل استقبال المهنئين.. ولقاء مطول مع قضاة الدستورية.. ومرعي: نقدر دور المجلس في حماية الحقوق والحريات

لقاء مطول بين قضاة المحكمة الدستورية وشيوخ مجلس الدولة

رئيس الدستورية:

نقدّر مجلس الدولة باعتباره قاضي المشروعية وحامي الحقوق

رئيس مجلس الدولة:

المحكمة الدستورية لها دور هام فى الرقابة على القوانين واللوائح





استقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد رفيع المستوى المُرافق له من المستشارين أعضاء المحكمة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الدولة.





وقال مصدر مسئول بمجلس الدولة إنه كان في الاستقبال المستشارون أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة وهم المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس المجلس رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس رئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار يحيى خضري، نائب رئيس المجلس رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار أسامة عبد العزيز محرم نائب رئيس المجلس رئيس هيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور خليل نائب رئيس المجلس رئيس قسم التشريع، والمستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس المجلس رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية والمستشار طه عبده كرسوع أمين عام مجلس الدولة.





وأضاف أن المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا أعرب والوفد المرافق له عن تقديرهم العميق للدور الهام والحيوي لقضاء مجلس الدولة باعتباره قاضي المشروعية وحامي الحقوق والحريات متمنين التوفيق والسداد للمستشار محمد حسام الدين في مهمته الجديدة.





وأشار إلى أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة قد أثنى على الدور الهام والحيوي الذي تؤديه المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، كما أشاد بدورها الفعال خلال الفترة العصيبة التي مرت بها مصر عقب قيام ثورة يناير 2011 ، وما سطرته أحكامها خلال تلك الفترة في الحفاظ على سيادة القانون ، وكذلك ما أدته من دور عظيم عقب قيام ثورة يونيو 2013 ساهم في تحقيق إعادة الاستقرار لمصرنا الحبيبة .





وأوضح أنه من ناحية أخرى تقدم المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بالتهنئة للمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له بالعيد الذهبي للمحكمة الدستورية ، والذي سيحل بعد أيام قليلة لمرور خمسين عامًا على إنشاء المحكمة الدستورية .





وأكد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا أن مجلس الدولة هو البيت الذي بدأ فيه حياته القضائية ، وأثنى على دور مجلس الدولة في إرساء دعائم مبدأ الشرعية والمشروعية وسيادة القانون .كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التواصل والترابط في العلاقات المتبادلة بين الجانبين في شتى المجالات .



