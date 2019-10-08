إعلان جوائز مهرجان الموضة العالمية في دبي .. من بينهم أطفال .. صور

اختتمت أمس فعاليات مهرجان جوائز الموضة العالمية فى احد الفنادق الكبرى بدبى بحضور الشيخ عبيد سهيل آل مكتوم ويعقوب العلى وعدد من شخصيات المجتمع وسيدات الأعمال وبعض الدبلوماسيين وزوجاتهم والمهتمين وعشاق الموضة ونجوم الفن والأعلام من كافة أنحاء العالم.



وأعلنت لجنة التحكيم برئاسة المصممة الاماراتية العالمية منى المنصورى اسماء الفائزين بجوائز المهرجان الذى شمل عروض ازياء استمرت لمدة 3 أيام .



وقالت منى المنصورى أن جائزة أفضل كوليكشن متكامل من الأزياء خلال المهرجان فاز بها المصمم الايطالى جياني كيريللو، وفازت المصممه الالمانية نيرمي ديزاين بجائزة أفضل تصميم فستان، فيما حصلت العارضة جاسمين على جائزة أفضل موديل فى المهرجان ، وذهبت جائزة أفضل أصغر موديل من الأولاد لـ بول جبريئل، بينما انتزعت العارضة الاماراتية شيخة العبدول جائزة أفضل عارضه أزياء فى فئة الأطفال، وحصل الكاتب الاماراتى جاسم الخزرجي على جائزة أفضل كاتب، فيما حصل الفنان رؤوف مفتاح من إمارة موناكو على جائزة أفضل رسام .



وفازت أولينا بجائزة أفضل نظرة ونازانيان بجائزة أفضل نظرة فاشون فيما فاز سيف الرحمن سوزيب بأفضل تغطية إعلامية، وولفانج نيلسون بجائزة أفضل مصور وديانا جيانيفا بجائزة أفضل مدونة، وحصلت المصممة نيرمى من لبنان على جائزة أفضل فستان، فيما كانت جائزة أفضل فستان شعبى من نصيب نصيب المصممة ديانا بابيانا.



وشهد المهرجان 9 عروض لمصممين من إيطاليا وفرنسا ولبنان وأمريكا وروسيا، منها5 عروض أزياء للأطفال تضم 30 طفلا من روسيا وامريكا وإيطاليا وفرنسا.



وشهد اليوم الثالث عرض أزياء خاص بالمصممة منى المنصورى ضم 25 قطعة تتضمن 3 فساتين زفاف و9 قفطاين موردن تختلف عن القفاطين المغربية التقليدية والباقى فساتين سهرة.



وأوضحت المنصورى أنها نفذت تجربة جديدة لأول مرة تتضمن تنفيذ فساتين وقفاطين للسيدات والأطفال من نفس التصميم والقماش واللون واصطحبت كل عارضة طفلة معها ترتدى نفس التصميم لأن هناك بعض الأمهات ترغب فى أن ترتدى طفلتها نفس الفستان فى المناسبات الخاصة بهم، مشيرة إلى أنها اتعمدت فى التصميمات الجديدة على الأورجانزا والحرير وتم التطريز بنظام الشك اليدوى من الشوارفسكى واليايات والورود.