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خبير: القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص حملت رسائل شديدة القوة لـ تركيا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:37 م
القمة الثلاثية بين
القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان
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هاني حسين
قال بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمتخصص في الشأن التركي، إن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان حملت رسائل شديدة القوة للجانب التركي، وتكتسب القمة أهميتها من توقيتها لأنه يأتي بالتزامن مع التهديدات التركية بالتنقيب عن الغاز في المتوسط.

وأضاف بشير عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" القمة الثلاثية توجه رسالة إنتقاد إلى تركيا بأنها إذا استمرت في خرق القانون الدولي فإن الدول الثلاث سوف تتخذ موقفا حاسما يدعمه الاتحاد الأوروبي الذي وقع عقوبات سابقة على تركيا".

وتابع بشير عبد الفتاح:" على تركيا أن تعلم أن قبرص ليست وحدها ولكنها تحظى بمباركة ودعم مصر واليونان، وتركيا تعي أنه هناك تنسيق أمني وعسكري بين الدول الثلاث، وعلى أعلى مستوى لحماية الحقوق الإقتصادية لبعضها البعض في شرق المتوسط".
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