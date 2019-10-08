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فن

بدء تلقي طلبات الاشتراك في الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:43 م
صدى البلد
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أحمد البهى
بدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات الإشتراك في الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي حتي 30نوفمبر ، والتي أسسها الفنان الكبير الراحل محسن فاروق.

تتضمن شروط المسابقة أن يكون المتسابق مصري الجنسية، أن يكون سن المتقدم من 18 سنة وحتي عن 30 سنة، أن يقدم المتسابق في المرحلة الأولي من التصفيات أحد أعمال الموسيقي العربية، وفي المرحلة الثانية يقدم المتسابق طقطوقة أو دور أو منولوج ، بالإضافة لقصيدة أو دور .

يتم سحب استمارة الإشتراك من مقر صندوق التنمية الثقافية" أرض الأوبرا" أو بمنافذ البيع التابعة لقطاع الصندوق ، أو من الموقع الإلكتروني للصندوق
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