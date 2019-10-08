مدرجات خاوية.. توقعات بفشل قطر في تنظيم كأس العالم 2022

نشر موقع "ريبابليك" الهندي تقريرا حول عزوف الجماهير عن حضور بطولة ألعاب القوى التي شهدتها الدوحة، ما اعتبره مؤشر على فشل بطولة كأس العالم قطر 2022 في جذب عدد كافي من جماهير العالم.



ووصف الموقع اختيار قطر لإستضافة كأس العالم 2022، بالقرار المثير للتعجب، بسبب الشكوك حول قدرة الإمارة الصغيرة على جذب المشجعين من بلدان العالم المختلفة.



وأضاف أن هذا الاختيار أثار المخاوف بشأن قدرة قطر على ملء الملاعب الثمانية التي تم بناؤها من الصفر أو تم تجديدها بالكامل لتتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وتابع الموقع أن قطر تحاول استغلال تشافي هيرنانديز، الدولي الأسباني السابق والحاصل على كأس العالم ومدرب نادي السد القطري الحالي، في محاولة جذب المشجعين للتوجه إلى قطر في عام 2022، وسط تشكيك دولي حول إمكانيتها في حشد كم كبير من المشجعين.



فيما قلل الموقع من إمكانية تمتع المشجعين بالتواجد في قطر أثناء استضافة البطولة، قائلا إن على عكس روسيا أو البرازيل، لا توجد مجموعة كبيرة ومتنوعة من مناطق الجذب السياحي في قطر، باستثناء المتحف الوطني الذي لا يزال قيد الانشاء، والسوق، ورحلات السفاري إلى الصحراء.



كما أشار إلى صعوبة تنقل المشجعين بين قطر والإمارات والسعودية بسبب المقاطعة التي تفرضها هذه الدول العربية على قطر، عقب اتهامها بعدم الإرهاب في العالم، ما يعني صعوبة توجهم إلى الإمارات لزيارة المعالم والمزارات العديدة المتواجدة هناك.



وكانت تقارير عدة قد انتشرت خلال الفترة الماضية تحدثت عن الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها العمالة الأجنبية في قطر، والتي تشارك في بناء ملاعب البطولة، ما يشكك في قانونية البطولة من أساسها.