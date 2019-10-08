ماذا يعني إخراج تركيا من مجموعة تنسيق العمليات الجوية في سوريا؟.. تحليل قرار البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الاثنين، إخراج تركيا من مجموعة تنسيق العمليات الجوية بسوريا.



وقال محللون إن الخطوة الأمريكية تعني أنه سيصبح من المستحيل أمام الطيران التركي التحليق في المجال الجوي السوري من دون تنسيق مسبق، ما يعني تملص البنتاجون من أية مسؤولية تترتّب على ذلك لاحقًا في حال قيام تركيا بشكل منفرد بعمليات جوية.



وأشار المحللون، بحسب صحيفة أحوال، إلى أنّ إعلان وزارة الدفاع الأمريكية يعني محاولة تنصل مما قد يفهم أنه مساهمة من قبله لدعم العملية العسكرية المحتملة على شمال سوريا، ويعد بمثابة إنذار وتحذير أنه قد تكون هناك عواقب لأيّ تحليق تركي في الأجواء السورية.



وعلى الصعيد العسكري، تعمل قوات التحالف من خلال تنسيق العمليات الجوية على كشف الأجواء فوق المنطقة، ورصد حركة أي طيران يحلق ضمن مدى معين، وتحديد نوع الطائرات والدول التي تتبع لها، باستخدام أحدث تقنيات الرصد الراداري، ما يعني تقليص فرصة حصول حوادث جوية إلى الحد الأدنى. وهذا يعني أن إخراج تركيا من تنسيق العمليات بسوريا يعني حرمان تركيا من المعلومات اللوجستية الهامّة، ما يجعل القوات الجوية والطائرات الحربية التركية المشاركة في الهجوم المحتمل تعتمد على معلوماتها الخاصة، أي ما توفرها لها الرادارات التركية فقط، ويلغي أي تنسيق للطلعات الجوية مع طيران قوات التحالف، أو حتى الطيران الروسي والسوري أيضًا.



ونقلت الصحيفة التركية عن محللين عسكريين قولهم "من الناحية التقنية لا يمكننا القول بأن المجال الجوي أُغلق في وجه الطيران التركي، ولكن عندما يتم إخراج آلية جوية من ترتيب المهام الجوية، فإن تحليقها في مجال جوي دون تنسيق أشبه بالمستحيل".

