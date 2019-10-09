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برلمان

تشكيل لجنة للانضباط بأمانات الحركة الوطنية بالمحافظات

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية المصرية
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أسامة علي
قرر حاتم الدالي القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية تشكيل لجنة للانضباط بكل أمانة من أمانات الحزب بجميع محافظات الجمهورية علي أن تكون برئاسة أمين عام الحزب بالمحافظة وعضوية أمين التنظيم وأمين الشباب وأمين العضوية وأمينة المرأة.

وقال حاتم الدالي، فى بيان له إن اللجنة تختص بتحقيق قدر من التوازن في العلاقة بين قيادات وأعضاء الحزب في كل أمانة ومتابعة اي مشاكل طارئة أو أي إساءات قد تصدر من البعض ضد الكيان الحزبي مشددًا علي انها تتولي ايضًا رصد اي مشكلة تثار والتحقيق فيها وبحث جوانبها وإعداد تقرير بشأنها مرفق بعدد من التوصيات بشأن الموضوع محل البحث ورفعة لأمانة التنظيم المركزية بالأمانة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

وأردف حاتم الدالي قائلًا : إن أمانة التنظيم المركزية تختص ببحث كافة التوصيات التي ترفع إليها من لجنة الانضباط بكل محافظة واتخاذ ما تراه مناسبا بشأن كل واقعة علي حده وبعد التشاور مع الأمين العام .

وجاء نص القرار الذي حمل رقم "53" كالآتي:

- بعد التشاور مع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية اللواء رؤوف السيد علي .

- بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته .

- وبعد الاطلاع علي لائحة النظام الأساسي للحزب .

المادة الأولى :
تشكيل لجنة للانضباط بكل أمانة من أمانات الحزب بجميع محافظات الجمهورية علي ان تكون برئاسة أمين عام الحزب بالمحافظة وعضوية امين التنظيم وامين الشباب وامين العضوية وأمينة المرأة بالمحافظة .

المادة الثانية :
تختص اللجنة بتحقيق قدر من التوازن في العلاقة بين قيادات وأعضاء الحزب في كل أمانة ومتابعة أي مشاكل طارئة أو أي إساءات قد تصدر من البعض ضد الكيان الحزبي .

المادة الثالثة :
تتولي لجنة الانضباط رصد اي مشكلة تثار والتحقيق فيها وبحث جوانبها وإعداد تقرير بشأنها مرفق بعدد من التوصيات بشأن الموضوع محل البحث ورفعة لأمانة التنظيم المركزية بالأمانة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

المادة الرابعة
تختص أمانة التنظيم المركزية ببحث كافة التوصيات التي ترفع إليها من لجنة الانضباط بكل محافظة واتخاذ ما تراه مناسبا بشأن كل واقعة عليً حدة بعد التشاور مع السيد الأمين العام
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