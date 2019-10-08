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مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف عن أهم ما تم الاتفاق عليه بالقمة الثلاثية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:08 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق إن القمة الثلاثية اليوم بين مصر وقبرص واليونان أكدت ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدا أيضا أن يجب أن يكون هناك تعاون ومشروعات استثمارية واستغلال الثروات الطبيعية كغاز المتوسط ومشروعات الاستزراع السمكي.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت عبر فضائية on e أن القيادة السياسية عازمة على تحقيق ما تم الاتفاق عليه ومواجهة التحديات في المنطقة كالإرهاب عابر للحدود الذي لا يرتبط بدين ويكشف الدول الداعمة لهذا الخطر والذي يسبب اضطرابات فى المنطقة والهجرات غير الشرعية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن القمة الثلاثية أكدت أيضا على توجيه رسائل للمجتمع الدولي بشأن القضايا التى تتعلق بسوريا والحل السياسي والعمل على وحدة وسلامة الأراضى السورية ردا على تركيا وعدوانها ودعمها للميليشيات المسلحة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وكان واضحا فى المؤتمر وساندت قبرص بمشكلة تركيا وتوغلها في المياه الإقليمية القبرصية.
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