والد شهيد العلم يوجه الشكر لقيادات الأزهر الشريف على وقفتهم تجاه الفقيد

وجه حسن عبد الحميد، والد “شهيد العلم” الطالب أحمد علاء بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة ، والذي لبى نداء ربه إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية في الساعات الأولى من صباح اليوم بمقر إقامته بالمدينة الجامعية للبنين بمدينة نصر، الشكر والامتنان للأزهر الشريف جامعا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وجميع قيادات الجامعة وكلية الصيدلة على وقفتهم الكريمة بجانبه في حادث وفاة ابنه.



وأكد أن رئيس جامعة الأزهر وجميع قيادات الجامعة وعميد كلية الصيدلة يقفون معه منذ الصباح، وقدموا كل ما يلزم تجاهه وتجاه ابنه الفقيد، ولم يقصروا في أي شيء، مشددا على أن ابنه توفي وفاة طبيعية، وفقا للتقارير الطبية ، لافتا الى أنه لا يتهم أحدا بالتقصير تجاه ابنه، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يموت فيها أحد أفراد الأسرة بمثل هذا العرض، وقد حدث هذا منذ شهور قليلة لطالب بالأسرة بالصف الثاني الثانوي، حيث توفي فجأة نتيجة أزمة قلبية، مكررا أنه لا يحمل أحدا مسئولية وفاة ابنه، منددا ببعض الأصوات والقنوات المغرضة التي تريد استغلال الحادث ضد مؤسسة الأزهر الشريف، من أجل تحقيق أهدافهم الخبيثة ضد مصر والأزهر.



وفي لفتة أبوية وإنسانية قام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالاتصال هاتفيا بوالد الطالب، حيث أعرب فضيلته عن خالص تعازيه ومواساته لوالد وأسرة الطالب ومشاطرتهم الأحزان، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



من جانبه، وفي إطار حرصه الدائم على متابعة كل شأن يخص أبناءه وبناته من طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، قام فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق، عميد كلية طب بنين الأزهر، والدكتور محمد عجاج، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، والدكتور لطفي دياب، عميد كلية الصيدلة، والدكتور مصطفى الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر المغازي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بالانتقال إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصي منذ الصباح الباكر ، حيث يرقد جثمان الشهيد، للوقوف بجانب أسرته والاطلاع على كافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وتيسير إجراءات الحصول على تصريح الدفن وتسلم جثمان الطالب الشهيد، وتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرته وزملائه.



وتقدم رئيس جامعة الأزهر بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أسرة شهيد العلم الصبر والسلوان، وأن يلهم أساتذته وزملاءه ومحبيه الصبر الجزيل.



وفي السياق، وجه رئيس الجامعة إدارة النقل بالجامعة بتوفير سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مسقط رأسه بمحافظة البحيرة، اضافة لتوفير وسائل مواصلات لنقل أسرة الفقيد وزملائه إلى البحيرة.