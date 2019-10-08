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أخبار البلد

القنصل المصري بميلانو يشارك الطلاب المصريين الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر.. صور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:11 م
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جانب من المشاركة
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محمود نوفل
شارك السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام في ميلانو، اليوم ٨ أكتوبر ٢٠١٩، في الاحتفال بالذكرى الـ٤٦ لنصر أكتوبر المجيد والذي نظمته مدرسة المسار المصري نجيب محفوظ بحضور الطلاب المصريين في مختلف المراحل الدراسية.

وأكد القنصل العام المصري أن نصر حرب أكتوبر يذكرنا بتضحيات أبناء مصر الشرفاء من القوات المسلحة الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن، ويؤكد أن تماسك أبناء الوطن وتكاتفهم وراء القوات المسلحة يحقق صلابة وقوة لا تقهر.

واستعرض القنصل العام الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية على الصعيد الاقتصادي والأمني وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات النمو الاقتصادي وقطاع السياحة.

وأعرب أبو سريع عن أمله في أن تكون رسالة الطلاب المصريين في المستقبل هي دعم وطنهم الأم بخبراتهم في شتى المجالات، مؤكدًا أهمية الحفاظ على روابط وثيقة بمصر.
القنصل المصري بميلانو يشارك الطلاب المصريين الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر.. صور
القنصل المصري بميلانو يشارك الطلاب المصريين الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر.. صور
القنصل المصري بميلانو يشارك الطلاب المصريين الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر.. صور
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