تعرف على محاور وشروط المشاركة بمنتدى الأدب واللغة والترجمة بجامعة عين شمس

يستعد قطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس لتنظيم منتدى البحث العلمي السابع للباحثين الشباب بعنوان "الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلي الدراسات التطبيقية" فى شهر مارس المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، الفترة من 16-18 مارس 2020 .









و تدور محاور المنتدى حول :









١- الدراسات التطبيقية في مجال الأدب





-الأدب والإعلام





-الأدب والسياحة





-الأدب والعلوم الإجتماعية





-الأدب والعلوم التربوية





-الأدب وعلم النفس





-الأدب والحركات السياسية





-أدب السجون





-أدب الطفل





-الأدب الإيكولوجيا





-الأدب الرقمي والتفاعلي





-الأدب والفنون الجميلة والفنون التشكيلية





-الأدب والفنون المرئية





-الأدب والثقافة والتضليل الإعلامي





-التطبيقات السيميولوجية في التحليل الأدبي









٢- الدراسات التطبيقية في مجال اللغة





وتشمل التطبيقات الحديثة في مجال اللغة كما يلي:





-تطبيقات علم الذخائر اللغوية في الدراسات اللغوية.





-تطبيقات الواقع الافتراضي في تعليم اللغات الأجنبية.





-تطبيقات علم النفس في الدراسات اللغوية.





-تطبيقات علم اللغة الاجتماعي في الدراسات اللغوية.





-علم المصطلح الحاسوبي وصناعة المعاجم المتخصصة.





-التطبيقات الحديثة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.





-إكتساب اللغة و تعلمها بين النظرية والتطبيق





-التطبيقات الحديثة في تكنولوجيا اللغة وتعليم اللغات الأجنبية.





-النحو الوظيفي وتطبيقاته.





- النظريات المعرفية و تطبيقاتها.





-نظرية الصلة وتطبيقاتها.





-نظرية الأطر وتطبيقاتها .





-نظريات الإستعارة و تطبيقاتها





-نظرية الاشارة وتطبيقاتها





-نظرية التقييم وتطبيقاتها





-التحليل متعدد الوسائط بين النظرية والتطبيق





-نظرية السرد و تطبيقاتها





- تطبيقات اللغويات الحديثة في مجال العلوم الإجتماعية.





- المعني ونظريات القراءة والتأويل.





- تطبيقات اللسانيات الإدراكية.





- تطبيقات النظريات اللغوية الحديثة في مجال تحليل الخطاب.













٣- الدراسات التطبيقية في مجال الترجمة





وتشمل التطبيقات الحديثة في مجال الترجمة ومتطلبات سوق العمل، مثل:





- منصات الترجمة وتطوير إدارة مشروعات الترجمة.





- واقع الترجمة الآلية ومستقبلها.





- التطبيقات التكنولوجية في الترجمة الفورية .





- التطبيقات المصطلحية في خدمة الترجمة.





- النظريات الحديثة وتطوير البحوث التطبيقية في الترجمة.





- التطبيقات المعجمية الحديثة لخدمة الترجمة.





- الترجمة بين نظريات التعليم الأكاديمي وتطبيقات سوق العمل.





- التطبيقات التكنولوجية الحديثة في تدريس الترجمة وتدريب المترجمين.





- تقنيات الترجمة التخصصية.





-سوسيولوجيا الترجمة.





- الترجمة الشفهية ونظريات علم اللغة الإدراكي.





- الترجمة الترجمة السمع مرئية.





- تقييم جودة الترجمة الآلية.





-صوت المترجم في ضوء النظرية الأسلوبية اللغوية.





-الذات الثقافية للمترجم في ضوء النظرية الأسلوبية الثقافية.





-الترجمة والنظرية السردية.





- الفجوة بين المؤسسات الجامعية وسوق العمل في مجال الخدمات اللغوية .













الجدير بالءكر ان مواعيد المشاركة بالمنتدى تشرط انه يجب تقديم ملخصات الأبحاث في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2019 حيث يتم الإعلان عن الملخصات المقبولة للإلقاء في المنتدى 15 ديسمبر 2019 و يشطرت ان بم تقديم الأبحاث كاملة في موعد أقصاه 30 إبريل 2020 للاعلان عن الأبحاث المقبولة للنشر 1 يونيو 2020 .









و شروط المشاركة بالمنتدى هى





1.أن يكون البحث مرتبطًا بمحاور المنتدى





2.إرسال الملخص في الموعد المحدد باللغة العربية في حدود 250 كلمة





3. أن تكون المادة الخاصة بالعرض باللغة العربية لتعميم الإفادة في حدود 2000 كلمة (علمًا بأن العرض سيكون باستخدام عرض تقديمي PPT) على أن يكون الوقت المخصص للعرض هو 20 دقيقة، و10 دقائق للمناقشة





4. يتم الالتزام بالمعايير المتعارف عليها لإلقاء البحوث العلمية، وتشمل الآتي:





- شمولية المادة العلمية لجميع مكونات البحث (مقدمة – أهداف – منهجية – نتائج – توصيات)





- استخدام الصور أو الأشكال أو التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو لجذب انتباه الحضور وبما يتناسب مع المادة العلمية المعروضة





-الالتزام بالوقت المحدد للعرض





-وضوح الشرائح (كتابة العناوين والنقاط الرئيسية بوضوح – تناسق الخلفية – مراعاة عدد السطور وحجم الخط ونوعه)





-وضوح صوت الباحث وثقته بنفسه





5.ترسل مادة الملخصات في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2019 على البريد الإلكتروني:









نشر الأبحاث:





1.تنشر الأبحاث الكاملة المكتوبة بلغة التخصص في عدد خاص من فيلولوجي بكلية الألسن بعد أن تخضع للمراجعة العلمية من قبل متخصصين



