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مرأة

احذري .. الشوبينج على جوع يؤدي لـ كارثة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:15 م
الشوبينج
الشوبينج
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نهى حمدي
التسوق على معدة فارغة قد يؤدي بك إلى قرارات واختيارات خاطئة تندم عليها كثيرًا، مثل اختيار زوج من الأحذية لا يا يعجبك في وقت لاحق، وغيرها من الخيارات.

وقد أشارات أبحاث أجريت حديثًا أن التسوق دون الحصول على طعام كافي أو على معدة فارغة، تكون نتيجته قرارات خاطئة ويكون الشخص عرضة لاتخاذ قرارات سريعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة HelloFresh في المملكة المتحدة ، لوران غيليمان: "التسوق عندما تكون جائعًا وفي عجلة من أمرك قد يكون مرهقًا ، ويظهر بحثنا أنه يمكن أن يؤدي إلى شراء الكثير من الحماقة مما عليك التخلص منه لاحقًا.".

كما أضاف أنه "بدلًا من ذلك ، فإن هذا الإجراء يجعل الأشخاص يتوصلون إلى خيارات غير صحية لم ينووا أبدًا شراءها، وبالتالي إهدار مبالغ طائلة".
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