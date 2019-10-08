السودان يلفظ الإخوان.. الحرية والتغيير وحكومة حمدوك يطهرون مؤسسات الدولة

تعهدت قوات إعلان الحرية والتغيير اليوم الثلاثاء بمواصلة العمل على القضاء على بؤر جماعة الإخوان الإرهابية المتغلغلة في الوزارات ومؤسسات الدولة الحساسة.



وبحسب "سكاي نيوز"، قال وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير إن إن هنالك تناغم كامل داخل مجلسي السيادة والوزراء حول استكمال تعيين النائب العام ورئيس القضاء متوقعا إنجاز الخطوة بنهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل.



وأضاف أن هناك خطوات فعلية تجرى لإزالة كافة رموز وتبعات النظام السابق، وتفكيك المنظومات التي تعيق عملية التحول المدني، مشيرا إلى أن تنفيذ الخطوة بشكل كامل في أقاليم السودان يحتاج إلى المزيد من الوقت إلى حين يتم تعيين حكام جدد خلال الشهر الجاري.



ويأتي بالتوازي مع عمل حكومة عبد الله حمدوك على التخلص من أخونة نظام التعليم وإفشال مخططات الجماعة الإرهابية لإسقاط الحكومة ودحر ثورة الشعب.