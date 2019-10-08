عادت إلى المطار وهبطت اضطراريا.. اشتعال النيران في محرك طائرة إثيوبية.. تفاصيل

قال متحدث باسم مطار بليز ديان الدولي السنغالي إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية هبطت اضطراريا بعد دقائق من إقلاعها اليوم الثلاثاء بسبب اشتعال النيران فى أحد محركاتها، مضيفا أنه لم يصب أحد في الحادث.



وأكدت الشركة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن طائرتها اضطرت للهبوط بشكل طارئ في مطار بليز ديان الدولي قرب العاصمة دكار بسبب "مشكلة فنية" دون أن تقدم تفاصيل أخرى.



وأضافت الشركة أنه جرى حجز أماكن لجميع الركاب على رحلات أخرى.



وكانت طائرة تابعة للشركة قد سقطت في منطقة زراعية خارج أديس أبابا قبل سبعة أشهر ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.