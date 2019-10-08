فرسان النصر .. لقاء حواري للاحتفال بذكرى أكتوبر بتعليم السويس

نظم مركز النيل للإعلام بالسويس ومكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بتوجيه التربية الاجتماعية بإدارة شمال السويس التعليمية اليوم ثاني فاعليات سلسلة اللقاءات الحوارية للاحتفال بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



ففي ثاني سلسلة اللقاءات الحوارية للاحتفال بالذكرى الـ 46 لأنتصارات أكتوبر المجيدة، داخل مدارس إدارة شمال السويس التعليمية بمختلف مراحلها الدراسية المختلفة تحت شعار "أكتوبر كرامة ونصر " .



وجاء فى الكلمة الافتتاحية للحوار "أن ما قدمته السويس من بطولات فى 24 أكتوبر وحصار المائة يوم هو سجل بطولات حافل فى تاريخ الأمة لا ينسى وفخر لكل جيل " كلمت الرئيس الراحل محمد أنور السادات.



والتي ينظمها مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بتوجيه التربية الاجتماعية بإدارة شمال السويس التعليمية بقيادة الأستاذ عبد الناصر أحمد محمد موجه أول التربية الاجتماعية بإدارة شمال السويس ، ومسئول المكتب الأستاذة كامليا بشرى وتحت إشراف الأستاذ أمجاد عبد العزيز موجه عام التربية الاجتماعية بالسويس و مركز النيل للإعلام بالسويس بقيادة الاعلامية ماجدة عشماوي داخل مدارس إدارة شمال السويس التعليمية بمختلف مراحلها الدراسية.



وقد استضاف لقاء اليوم مدرسة الصباح الاعدادية بنات في حضور ممثل عن فريق عمل مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية الأستاذة هالة سمير زغلول وقد تمثلت فاعليات لقاء اليوم في إعداد برنامج إذاعي عن ملحمة صمود شعب السويس بطابور الصباح من إعداد طالبات مدرسة الصباح الأعدادية بنات تحت إشراف الأستاذة نصرة أحمد حسانين الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة.



كذلك تنظيم لقاء حواري من قبل القيادات الطلابية بمدرسة الصباح الإعدادية بنات مع الكاتب والمؤرخ السويسي الأستاذ السادات غريب محمد غريب نجل الفدائي العظيم غريب محمد غريب أحد أبطال حرب أكتوبر وملحمة الدفاع عن السويس فى 24 أكتوبر 1973.



تم خلال الحوار توجيه مجموعة من الأسئلة من قبل القيادات الطلابية المنظمة للقاء عن أبطال ملحمة صمود شعب السويس للأستاذ السادات غريب محمد غريب والذي سرد نقاط مضيئة عن ملحمة صمود مدينة السويس وأكد سيادته أن محافظة السويس كانت النقطة الفاصلة في حرب 24أكتوبر، حيث استطاع ابطال المقاومة الشعبية على مدار مائة يوم الرد و بقوة على عنترية الجيش الاسرائيلي و الذي تخيل أن دخوله لمدينة السويس سيكون بمثابة نزهة ليس أكثر.



تحدث غريب عن صمود شعب السويس والمقاومة الشعبية وبطولات أعضاء منظمة سيناء العربية والفدائيين وانتصارهم علي العدو الإسرائيلي في معركة قسم الأربعين في 24 أكتوبر 1973. كما تتطرق لبطولات و أمجاده والده الفدائي غريب محمد غريب الفدائي الفريد من نوعه المحب لوطنه و الذي قام بأسر أول اثنين من الإسرائيليين أحدهما ملازم أول و الثاني برتبة رقيب يوم 14 يوليو 1967 بالإضافة إلى كونه من أبرز الفدائيين في منظمة سيناء العربية التابعة لمكتب المخابرات حيث شارك في مهام كبيرة ضد قوات العدو خلال فترة حرب الاستنزاف و ملحمة 24 أكتوبر و فترة حصار المائة يوم ، #وقد_أشرف على تنظيم اللقاء الحواري الأستاذة نصرة أحمد حسانين.



كما تضمنت الفعاليات عرض لمجموعة من الأفلام الوثائقية لجهاز الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان : حرب أكتوبر في عيون إسرائيل ، العملية الخاصة بالشهيد عبد المنعم رياض والتعقيب عليه.

