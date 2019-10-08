البرلمان شاهد.. آخر كلام للحكومة بشأن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور

تشهد هذه الأيام أزمة كبيرة بسبب عدم التزام الجهاز الإداري للدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، الذى كان قد اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال شهر مارس الماضى.



ومع تراخى الجهاز الإداري للدولة فى تنفيذ القرار،حاصر العديد من نواب البرلمان الحكومة بعدد من طلبات الاطاحة خلال الفترة الماضية لسرعة تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الحد الادنى للأجور باثر رجعى بدايه من يوليو مع محاسبة المتراخين مما دفع وزارة المالية إلى أصدار منشورا عاما لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية، تؤكد أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، لرفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 حتى 2000 جنيه شهريا، وصولا لـ 7000 جنيه للدرجات العليا.



وحذر وزير المالية من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن تنفيذ هذا القرار، وتحويلهم فورًا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم، وأصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية، بالاستجابة لهذه الشكاوى وطلبات النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية.



ولم يغب عن نواب البرلمان اليوم اثارة المشكلة مرة أخرى خلال الجلسة العامة بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال بحضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء عندما تحدث رئيس الحكومة قائلا:" أن الدولة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه.



ومن ثم قاطع النواب الدكتور مصطفى مدبولى مؤكدين أن ذلك القرار لم يطبق مما دفع مدبولى لمطالبة النواب بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التى لم تنفذ القرار وذلك للعمل على تفعيله فورا قائلا: "أي جهة لم تنفذ أفيدونى بها وعاوز أسماء الممتنعين".