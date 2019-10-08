رئيس النواب: الدولة تهتم بالشباب ومن لا يثبت تورطه في الأحداث الأخيرة سيخلى سبيله

قال د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،أن من تم القبض عليهم وفق الأحداث الأخيرة التى مرت بها البلاد، يتم تصفيتهم وإخلاء سبيل من لا يثبت تورطه في أي شيئ يخالف القانون.



جاء ذلك في رده خلال الجلسة العامة اليوم علي النائب عبد الحميد كمال، والذي طالب بإعادة النظر في أوضاع الشباب الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة حرصا علي مستقبلهم.



ولفت عبد العال إلي أن الدولة المصرية تهتم بالشباب وتساندهم، والرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد العديد من اللقاءات معهم ومن المنتظر أن تكون هذه اللقاءات بشكل شهري، وأنا أيضا طالبت النواب بالتواصل مع الشباب وقد تكون لي زيارة قريبة في محافظة السويس للتواصل مع الشباب أيضا.