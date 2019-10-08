Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس النواب: الدولة تهتم بالشباب ومن لا يثبت تورطه في الأحداث الأخيرة سيخلى سبيله

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:31 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،أن من تم القبض عليهم وفق الأحداث الأخيرة التى مرت بها البلاد، يتم تصفيتهم وإخلاء سبيل من لا يثبت تورطه في أي شيئ يخالف القانون.

جاء ذلك في رده خلال الجلسة العامة اليوم علي النائب عبد الحميد كمال، والذي طالب بإعادة النظر في أوضاع الشباب الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة حرصا علي مستقبلهم.

ولفت عبد العال إلي أن الدولة المصرية تهتم بالشباب وتساندهم، والرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد العديد من اللقاءات معهم ومن المنتظر أن تكون هذه اللقاءات بشكل شهري، وأنا أيضا طالبت النواب بالتواصل مع الشباب وقد تكون لي زيارة قريبة في محافظة السويس للتواصل مع الشباب أيضا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد حبس النائب صلاح عيسى لاتهامه بطلب وتلقي رشاوى

بعد مرور 50 يوما على الواقعة.. قرار جديد في قضية رشوة المقابر ضد البرلماني صلاح عيسي

رئيس "النواب": لا يوجد معتقلون سياسيون في سجون مصر

ترشيحاتنا

بدون أدوية.. 4 أطعمة تحرق الدهون بسرعة غير متوقعة

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلى والزمالك.. تفاصيل

فشل ذريع.. أحمد سليمان يفتح النار على اتحاد الكرة والزمالك بسبب جينيراسيون

بـ صورة و8 كلمات دنيا سمير غانم تنعى طلعت زكريا ..شاهد

قلق في الترجي قبل ساعات من إعلان قرار حسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

مجاملة فجة .. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفرض شروطا جديدة لمواجهة جينيراسيون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الظهور الأول لأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر في استاد القاهرة

لكل اسم حكاية.. دهب مدينة الرمال اللامعة والشواطئ الخلابة

اكتشاف قلادة ذهبية من العصر البرونزي عمرها 4 آلاف عام وسعرها مفاجأة