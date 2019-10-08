سفارة لندن بالقاهرة: الأبحاث والتعليم البريطاني يسهمان في تقديم الحلول المبتكرة للعالم

هنأت السفارة البريطانية بالقاهرة كلا من البروفيسور البريطاني، بيتر راتكليف ، وويليام كيلين وجونيور وجريج بحصولهم علي جائزة نوبل في الطب.



وقالت السفارة في تصريحات صحفية لها اليوم أن الإكتشافات للعلماء الثلاثة مهدت الطريق لاستراتيجيات جديدة واعدة لمكافحة فقر الدم والسرطان والعديد من الأمراض الأخرى.



وذكرت السفارة البريطانية ان بيتر راتكليف يُدرِّس بجامعة أكسفورد وترتيبها الأول على العالم، كما دَرَسَ الطب بجامعة كامبريدج.



كما أعربت السفارة عن فخرها بأن الأبحاث والتعليم البريطاني يسهمان في أفضل الاكتشافات والحلول المبتكرة في العالم.