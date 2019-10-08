طريقة عمل بانيه بالمانجو .. فيديو

نقدم لكم طريقة عمل بانيه بالمانجو بخطوات الشيف هشام البنا مقدم برنامج عالم لذيذ جدًا على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير بانيه بالمانجو :

نصف كيلو من صدور دجاج.

نصف كيلو من المانجو طري.

بيض.

ربع كيلو من دقيق.

ربع كيلو من البقسماط.

ربع كيلومن جوز هند.

ملح - فلفل زيت.



طريقة عمل بانيه بالمانجو :

* افتحي صدور الدجاج من الأعلى لتأخد شكل قمع واضيفي إليها الملح والفلفل.

* قطعي المانجو قطع صغيرة جدا.

* ابدأي في حشو الصدور بقطع المانجو باستخدام جراب الحلواني.

* بعد الحشو تبلي الصدور في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط المخلوط بجوز الهند.

* اقلي صدور الدجاج في زيت ساخن وقدميها مع صوص المانجو.

* صوص المانجو: ذوبي ملعقة نشا في قليل من الماء، ضعي المانجو المقطع على النار في حلة وانتظري قليلا حتى يتبخر مائه ثم أضيفي إليه النشا المذابة وحركيه قليلا وقدميه مع صدور الدجاج.