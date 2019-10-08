طريقة عمل بانيه بالمانجو .. فيديو

نقدم لكم طريقة عمل بانيه بالمانجو بخطوات الشيف هشام البنا مقدم برنامج عالم لذيذ جدًا على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير بانيه بالمانجو :
نصف كيلو من صدور دجاج.
نصف كيلو من المانجو طري.
بيض.
ربع كيلو من دقيق.
ربع كيلو من البقسماط.
ربع كيلومن جوز هند.
ملح - فلفل زيت.
طريقة عمل بانيه بالمانجو :
* افتحي صدور الدجاج من الأعلى لتأخد شكل قمع واضيفي إليها الملح والفلفل.
* قطعي المانجو قطع صغيرة جدا.
* ابدأي في حشو الصدور بقطع المانجو باستخدام جراب الحلواني.
* بعد الحشو تبلي الصدور في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط المخلوط بجوز الهند.
* اقلي صدور الدجاج في زيت ساخن وقدميها مع صوص المانجو.
* صوص المانجو: ذوبي ملعقة نشا في قليل من الماء، ضعي المانجو المقطع على النار في حلة وانتظري قليلا حتى يتبخر مائه ثم أضيفي إليه النشا المذابة وحركيه قليلا وقدميه مع صدور الدجاج.
مقادير بانيه بالمانجو :
نصف كيلو من صدور دجاج.
نصف كيلو من المانجو طري.
بيض.
ربع كيلو من دقيق.
ربع كيلو من البقسماط.
ربع كيلومن جوز هند.
ملح - فلفل زيت.
طريقة عمل بانيه بالمانجو :
* افتحي صدور الدجاج من الأعلى لتأخد شكل قمع واضيفي إليها الملح والفلفل.
* قطعي المانجو قطع صغيرة جدا.
* ابدأي في حشو الصدور بقطع المانجو باستخدام جراب الحلواني.
* بعد الحشو تبلي الصدور في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط المخلوط بجوز الهند.
* اقلي صدور الدجاج في زيت ساخن وقدميها مع صوص المانجو.
* صوص المانجو: ذوبي ملعقة نشا في قليل من الماء، ضعي المانجو المقطع على النار في حلة وانتظري قليلا حتى يتبخر مائه ثم أضيفي إليه النشا المذابة وحركيه قليلا وقدميه مع صدور الدجاج.