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طريقة عمل بانيه بالمانجو ..فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:35 م
طريقة عمل بانيه بالمانجو
طريقة عمل بانيه بالمانجو .. فيديو
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل بانيه بالمانجو بخطوات الشيف هشام البنا مقدم برنامج عالم لذيذ جدًا على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير بانيه بالمانجو :
نصف كيلو من صدور دجاج.
نصف كيلو من المانجو طري.
بيض.
ربع كيلو من دقيق.
ربع كيلو من البقسماط.
ربع كيلومن جوز هند.
ملح - فلفل زيت.

طريقة عمل بانيه بالمانجو :
* افتحي صدور الدجاج من الأعلى لتأخد شكل قمع واضيفي إليها الملح والفلفل.
* قطعي المانجو قطع صغيرة جدا.
* ابدأي في حشو الصدور بقطع المانجو باستخدام جراب الحلواني.
* بعد الحشو تبلي الصدور في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط المخلوط بجوز الهند.
* اقلي صدور الدجاج في زيت ساخن وقدميها مع صوص المانجو.
* صوص المانجو: ذوبي ملعقة نشا في قليل من الماء، ضعي المانجو المقطع على النار في حلة وانتظري قليلا حتى يتبخر مائه ثم أضيفي إليه النشا المذابة وحركيه قليلا وقدميه مع صدور الدجاج.
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