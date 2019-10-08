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ناقد رياضي يفجر مفاجأة حول قرار إعادة مباراة الزمالك و جينيراسيون.. تفاصيل

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:48 م
الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون فوت
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البهي عمرو
قال الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، إن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإعادة مباراة الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالي كان متوقعًا، وهذا القرار ليس ضارًا لنادي الزمالك، ولكنه يُعد مجاملة صريحة من الاتحاد الأفريقي للنادي السنغالي، لأن موقف الزمالك كان قويًا للغاية، وكان يّحق له التأهل دون إعادة المباراة.

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TeN"، أنه لا يحق للنادي السنغالي رفض إقامة المباراة مع الزمالك في القاهرة، موضحًا أن القرار الرسمي من الاتحاد الأفريقى لم يصل للفريق السنغالي حتى الآن، رغم أن قرار الفريق السنغالي حتى الآن هو عدم الرغبة في لعب المباراة في القاهرة.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أنه من المقرر أن تقام المباراة يوم 24 أكتوبر، وفي حالة رفض النادي السنغالي سيعتبر منسحبًا وسيتم توقيع العقوبة الكاملة عليه.

وأكد أن نادي الزمالك موافق على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ولكن لديه رغبة في تأجيل مباراة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري، وسيقوم بتقديم طلب بذلك لاتحاد الكرة المصري.
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