إخلاء قطار من الركاب في روسيا بسبب ارتفاع نسبة الإشعاع

ذكرت قناة روسيا اليوم إن خدمات الطوارئ الروسية أعلنت أن السلطات قامت بإخلاء قطار ركاب وصل إلى موسكو قادما من ألمانيا بعد تقارير عن ارتفاع مستويات الإشعاع، مضيفة أنه جاري فحص القطار بعد عملية الإجلاء.
وقالت هيئة الطوارئ إن إحدى عربات القطار المصنعة في برلين على مايبدو، سجلت مستويات مرتفعة من الإشعاع أثناء مرور القطار من الحدود وعند الوصول إلى محطة بيلوروسكي في موسكو مساء اليوم الثلاثاء، تم إخلاء القطار بالكامل، وقامت الشرطة بإغلاق الرصيف.
ونشر متخصصين من هيئة الرقابة الحكومية "Rospotrebnadzor" وشركة "Radon"، لإدارة النفايات النووية، فضلا عن موظفي خدمات الطوارئ في الموقع وتم إنشاء مختبر متنقل يسمح بإجراء تحليل سريع للعينات في الموقع وذلك بعد الانفجار النووي الذي شهدته روسيا في أغسطس الماضي، في قاعدة نيونوكسا العسكرية شمالي روسيا.