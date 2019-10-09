1.9 تريليون جنيه حجم محفظة الأوراق المالية بالجهاز المصرفي

ارتفعت جملة الأوراق المالية لدي البنوك إلي 1.9 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.8 تريليون جنيه في يونيو السابق له بزيادة بلغت 100 مليار جنيه ومقارنة بـ 1.751 تريليون في مايو السابق لهما بفارق 149 مليار جنيه.



وكشف تقرير حكومي عن أن جملة الأوراق المالية لدي القطاع الحكومي سجلت 1.8 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.67تريليون جنيه مقارنة بـ1.66 تريليون جنيه في مايو 2019



وسجل إجمالي الأوراق المالية للقطاع العام نحو 296 مليون جنيه مقابل 348 مليون جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ 325 مليون جنيه في مايو 2019.



بينما بلغ حجم الأوراق المالية للقطاع الخاص نحو 80.2 مليار جنيه مقابل 79.6 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 78.244 مليار جنيه في مايو 2019.

