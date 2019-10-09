حاسبات الفيوم تفوز بالمركز الأول في مسابقة تصميم أفضل ماكيت عن حرب أكتوبر

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم نتيجة مسابقة أفضل ماكيت عن حرب أكتوبر المجيدة والتى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب وطلاب من أجل مصر.





جاء ذلك تحت إشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي و الدكتور أحمد حسنى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وأيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة .





وقال "شديد"، إن المسابقة تأتى فى إطار مشاركة جامعة الفيوم في احتفالات انتصار أكتوبر المجيد وتهدف إلى تعميق روح الولاء للوطن وتعريف الأجيال الجديدة من طلاب وطالبات الجامعة بالتضحيات التي قدمها جيش مصر وشعبها للحفاظ على أراضيها وفتح الطريق نحو مستقبل زاهر للأجيال مصر القادمة.





عقب ذلك اعلن رئيس الجامعة فوز كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الأول وكلية الزراعة فى المركز الثانى وكلية الطب البشرى بالمركز الثالث فيما حققت كليتى الهندسة والآثار المركز الرابع والخامس على التوالي.



