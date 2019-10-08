فستان أبيض لامع ومنقوش.. رانيا فريد شوقي فى إطلالة مميزة بمهرجان الإسكندرية

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وهي برفقة الفنانة رانيا فريد شوقي، من خلال حضورهما مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وتميزت إطلالتها بالأناقة الشديدة والرقي.



وارتدت رانيا فريد شوقي فستانا باللون الأبيض اللامع، ومنفوش من الأسفل، فيما تركت شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.



وأبرزت رانيا فريد شوقي إطلالتها بوضع بعض المكياج الناعم، وهو ما أبرز جمال ملامحها، ووضعت الكحل الأسود والسموكي ايز على عينيها، فيما وضعت اللون الكمشيري كأحمر شفاه.



واكملت رانيا فريد شوقي إطلالتها بارتداء بعض الخواتم البسيطة، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..