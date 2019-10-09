حرف يدوية.. صناعة السجاد والكليم مهددة بالاندثار في الوادي الجديد

تحظى محافظة الوادي الجديد بالعديد من المقومات البيئية المختلفة والتي استغلها اهالي الواحات في العديد من الاستخدامات والصناعات اليدوية كصناعة الخوص والحصر النباتية والكليم والسجاد.





يقول عبدالله زهران أحد المهتمين بصناعة الكليم والسجاد، أن معظم المنازل الريفية بالواحات لا تخلو من السجاد والكليم على الرغم من ظهور الحصر البلاستيكية التي استسهلها الجيل الجديد الا ان الكليم والسجاد مازال يحتفظ بقيمته التراثية، حيث تعد صناعة الكليم والسجاد حاليا محدودة إلا أن أصحاب المهنة يبتكرون كل جديد بها لاخراج تلك القطع الابداعية المتناسقة وذلك على الرغم انها معرضة حاليا للانقراض للعديد من الأسباب وعلى رأسها مشاكل التسويق وانتشار البدائل الرخيصة من الموكيت والسجاد الصناعى.





وأوضح أن مهنة الكليم والسجاد مهددة بالاندثار وذلك بسبب التكنولوجيا وعدم اهتمام الدولة بالصناعات اليدوية, فضلا عن ضعف العائد المادي وقلة التسويق بالرغم من أن العائد الكبير والأرباح تعود على التجار الكبار الذين يشترون القطع المصنوعة يدويا بأبخس الأثمان دون تقدير لأصحابها , ما أدى الى هروب العمالة ,فضلا عن توقف السياحة وانتشار البدائل الرخيصة من المنسوجات الصناعية .





وأكد أن صناعة السجاد و الكليم تحتاج للمزيد من الوقت في صناعته فمثلا قطعة الكليم التي تبلغ طولها 3 أمتار في 4 أمتار تأخذ يومين ويتم بيعها بألف جنيه للتجار الكبار حيث انهم يشترون المتر بـ 50 جنيها وبيبعوه بـــ 200 جنيه ونحن نصنع ونبيع لهم وهم يصدرون لدول العالم والمكسب الحقيقي يدخل فى جيوبهم.





وأضافت فاطمة عمار وتمتهن صناعة الكليم والسجاد , إن الأسر التى كانت تمارس تلك الحرفة فى منازلها كانت ترسم كافة الأنواع والأشكال على الكليم وكانت تصنعه من صوف الأغنام فضلا عن جلب الخيوط وباقي الأدوات وهي عملية شاقة، مشيرة الي أن الجيل الجديد حاليًا، لا يعبأ بالمنتجات اليدوية بالرغم من قيمتها ويبحث عن كل ماهو جديد .





وأشارت إلى أن مشكلة الصناعات الحرفية في المحافظة تتمثل فى عدم وجود أسواق دائمة فضلاً عن انكماش السياحة ، مؤكدة ان الواحات دائما ما تتفوق على المحافظات الأخرى فى المنتجات البيئية حيث تتميز المنتجات بالمتانة والجودة وتعد من أهم عوامل جذب وتنشيط السياحة.



