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اقتصاد

تعرف على ما يدفعه المواطن لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.. صور

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
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محمد يحيي
أعدت وزارة المالية دليلا تعريفيا للمواطنين للاستفادة والاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين من الفئات محدودة الدخل.

قال تقرير صادر عن الوزارة واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه، أنه مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل عبر 6 مراحل كان أولها في مدينة بورسعيد بعد انتهاء عمليات التشغيل التجريبي منذ قرابة الشهرين الماضيين، مطالبة المواطنين بالذهاب لأقرب وحدة صحية تابع لها المواطن للقيام بتسجيل ملف له و لأسرته إذ إن عمليات الفحص مجانية وبدون رسوم.

حددت الوزارة الأعباء المالية بحسب دخل الأسرة للاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل علي أن تتحمل الدولة تكلفة الاشتراك منهم:
الموظف يدفع اشتراك بنسبة 1% من الدخل الشهري.
المتزوج و يعمل يسدد 3% من دخله الشهري إذا كانت زوجته لا تعمل
مع إضافة 1% من الدخل الشهري عن كل طفل أو معال
أصحاب المعاشات أو مستحق له أو أرملة ، فسيتم خصم 2% من معاشه 
أما في حال الأمراض المزمنة والأورام وغير القادرين سوف تتحمل الدولة عنهم جميل التكاليف وإمكانية المساهمة أيضا في الحالات الأخري بنسبة بسيطة.
تعرف على ما يدفعه المواطن لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.. صور
تعرف على ما يدفعه المواطن لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.. صور
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