في لفتة إنسانية .. مهرجان الإسكندرية يكرم أسماء عدد من النجوم الراحلين





ومن المقرر أن تقام عروض أفلام المكرمين مثل "الراقصة والسياسي" للفنانة نبيلة عبيد، و"يوم الكرامة" للفنان محمود قابيل، و"حب في الزنزانة" للمخرج محمد فاضل.

حرص عدد من النجوم على حضور حفل افتتاح مهرجان إسكندية السينمائي في دورته الـ 35 أبرزهم محمود قابيل وأحمد عبد العزيز ولقاء سويدان، وحرصت إدارة المهرجان علي تقديم لفتة انسانية من خلال عرض عدد من الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا، ولعل من أبرزهم فاروق الفيشاوي وطلعت زكريا.وشمل الحفل عدة فقرات قدمها عدد من الفنانين فبدأ الحفل بفقرة غناء أغاني وطنية.ويكرم المهرجان هذا العام الفنانة نبيلة عبيد والذي أطلق اسمها على الدورة الـ35، حيث يتضمن التكريم إصدار كتاب عن مشوارها الفني من إعداد الإعلامية شيرين عبد الخالق، كما تشهد الدورة نفسها تكريم عدد من الأسماء المصرية والعربية في مقدمتهم الفنان محمود قابيل، والذي يصدر كتاب عن مشواره الفني من إعداد الكاتبة انتصار دردير، المخرج محمد فاضل ويصدر كتاب عنه من إعداد د.وليد سيف، واسم الناقد أحمد رأفت بهجت، والممثل اللبناني رفيق علي أحمد، وأخيرا منح وسام البحر المتوسط للمخرج التونسي رشيد فرشيو.