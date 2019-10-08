مهلة حتى 12 أكتوبر .. كاف يطالب الزمالك بتحديد ملعب مباراته أمام جينيراسيون السنغالى

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " ، 24 اكتوبر الجارى موعدا لإقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ 32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، بعد صدور قرار رسمى بإعادتها بناء على رؤية لجنة المسابقات.



وحدد الكاف الثامنة من مساء يوم 24 أكتوبر موعدا للمباراة ، وطالب الاتحاد الإفريقى الزمالك بتحديد ملعب المباراة خلال 4 أيام من اليوم، مؤكدا أن السبت المقبل 12 أكتوبر هو آخر موعد أمام الزمالك من أجل تحديد الملعب.



وأكد الكاف تحمل كافة مصاريف استضافة الفريق السنغالى فى القاهرة خلال خوضه المباراة أمام الزمالك من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا .



