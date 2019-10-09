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تعليم

بدء تفعيل أكبر بوابة إلكترونية لوظائف المعلمين.. اليوم

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:47 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
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ياســـمين بدوي
تفتتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء ، أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن لمن يهمه الأمر متابعة هذه البوابة بمجرد تفعيلها ظهر اليوم الأربعاء من خلال الضغط هنا :

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه من خلال البوابة العربية الإلكترونية، ستطلق الوزارة مسابقة للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام ، مؤكدًا أنه يتم تقديم الأوراق المطلوبة من المتقدمين لهذه المسابقة عبر هذه البوابة ، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بتمويل هذه التعاقدات من مواردها المالية، علمًا بأن تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالى مليار و600 مليون جنيه، وأن هناك أفضلية لمن تم الاستعانة به من المعلمين في المسابقة الماضية.

من جانبه.. أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على أن هذه البوابة سوف تتيح فترة ثلاثة شهور لاستكمال البيانات المطلوبة لمن تم اختياره ليصبح معلمًا، أما من لم يستكمل بياناته خلال المدة المسموح بها لن يتم استكمال إجراءاته، ويؤخذ من يليه على البوابة الإلكترونية.

وأشار "عمر" إلى أنه سوف تتاح خاصية الكول سنتر، والواتس آب للردود على كافة التساؤلات بدءًا من اليوم الأربعاء، كما أن هناك مرحلة لتلقى التظلم من نتيجة مسابقة العقود، مؤكدًا أن نظام البوابة مصمم لعمل عملية تنقية أولًا بأول للبيانات غير الصحيحة، وسيكون على البوابة مساحة مُخصصة لرفع السيرة الذاتية.

وتابع: "إن هناك شروطًا جديدة للتقدم لوظائف المعلمين وهى أن يكون عضو نقابي، وأن يكون حاصلًا على الشهادات المهارية"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على هذه الشهادات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه البوابة ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال).

وأشارت إلى أنه ستتم إتاحة هذه البوابة الإلكترونية للمدارس الخاصة والدولية ، للاستعانة بها عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من جودة المتقدمين .

وأكدت أنه سيتم عبر هذه البوابة لأول مرة، إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي في المدارس، مؤكدةً أن ذلك سيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد.

وقالت إن هذه البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.
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