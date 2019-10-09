المشروعات الصغيرة والمتوسطة: القيادة السياسية تدعم صناعة الأثاث

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك دعما توليه القيادة السياسية لدعم صناعة الأثاث في مدينة دمياط وتقديم كافة التسهيلات المالية والفنية لها باعتبارها قاطرة التنمية .



وأوضحت " جامع" في تصريحات لها، أن مشروع مدينة الأثاث بدمياط يعد من الصناعات الوطنية الهامة لتوفير المزيد من العمالة الماهرة ودعم الصادرات المصرية و تعظيم دور المنتج الوطني.



ذكرت "جامع" أن الجهاز مهتم بإقامة ورعاية المعارض التي تنعكس علي تلبية احتياجات المواطنين من السلع بسعر تنافسي وتحقق لهم الرضاء و تعمل علي توفير فرص العمل للشباب.



